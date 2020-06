ALDI planuje trzykrotnie zwiększyć liczbę otwarć sklepów w Polsce do końca 2022

"Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście, jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło [...] podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę - powiedział CEO ALDI w Polsce Oktawian Torchała, cytowany w komunikacie.