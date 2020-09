Alior Bank udostępnił pożyczkę termomodernizacyjną inwestorom z Małopolski

"Klienci z Małopolski mogą otrzymać w Alior Banku do 1,8 mln zł pożyczki termomodernizacyjnej na okres nawet 20 lat. Możliwa jest również karencja w spłacie kapitału - do 9 miesięcy. Ofertę wyróżnia stałe, niskie oprocentowanie - maksymalnie 0,5% w skali roku, brak prowizji i dodatkowych opłat związanych z udzielaniem finansowania oraz możliwość uzyskania refundacji do 90% kosztów dokumentacji technicznej. Refundacja jest dokonywana przez Alior Bank w ramach unijnego programu ELENA" - czytamy w komunikacie.