Altus TFI miało 2,55 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Na wyniki po III kwartałach 2019 roku miały wpływ zdarzenia jednorazowe odnotowane w szczególności w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku dot. emitenta. Do zdarzeń tych należy przekazanie części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub podmiotów spoza grupy kapitałowej jak również rozpoczęcie likwidacji kilku funduszy inwestycyjnych. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając również drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz grupę kapitałową przychodów" - czytamy w komentarzu do wyników.