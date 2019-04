Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

Umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami, z których wskazany w pkt 1), 3), 4) oraz jeden ze wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku: 1) zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę statutu; 2) możliwość dokonania przejęcia zarządzania zostanie zapewniona na skutek: a) bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszem pozyskanej przez Forum TFI; lub b) upływu terminu przewidzianego w przepisach prawa, w którym UOKiK może wydać decyzję w sprawie koncentracji; lub c) postanowienia Urzędu o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia zarządzania funduszem lub zwrotu zgłoszenia koncentracji z uwagi na okoliczność, że transakcja taka nie podlega zgłoszeniu; 3) Altus TFI uzyska zgody uczestników funduszu na przekazanie do Forum TFI ich danych osobowych; 4) Forum TFI nie doręczy Altus TFI, w terminie 10 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź też doręczy oświadczenie o niekorzystaniu z

prawa odstąpienia, podano także.