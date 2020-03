Alumetal chce zwiększyć udział hutnictwa wśród odbiorców kosztem motoryzacji

Wynika to ze zwiększenia mocy produkcyjnych w zakładzie stopów wstępnych w Gorzycach, wprowadzenia nowego produktu i umożliwienia produkcji nowych rodzajów stopów.

"W najbliższym czas najbardziej liczymy na rozwój produkcji stopów wstępnych. To może nie są duże ilości, jeżeli chodzi o same wolumeny, natomiast dużo większa kontrybucja do EBITDA" - dodał przewodniczący rady nadzorczej Grzegorz Stulgis.