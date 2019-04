Amerykańska FDA nie dopuściła urządzenia Infoscanu na rynek USA

"Jako uzasadnienie FDA ponownie wskazała na brak wystarczających dowodów na referencję urządzenia MED Recorder z urządzeniem już dopuszczonym do obrotu na rynku amerykańskim i wskazanym we wniosku spółki w ramach procedury 510(k), podtrzymując tym samym swoje stanowisko prezentowane wcześniej spółce. Jednocześnie FDA, odnosząc się m.in. do dodatkowych informacji udzielonych przez spółkę w toku spotkania w dniu 13 marca 2019 r., zarekomendowała działania, które spółka powinna podjąć w celu ponownego ubiegania się w oparciu o procedurę 510(k) o zgodę na dopuszczenie urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim" - czytamy w komunikacie.