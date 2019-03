Amica miała 114,19 mln zł zysku netto, 152 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

We wcześniejszym raporcie spółka szacowała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 136,61 mln zł w 2018 r..

"W roku 2018 koncentrowaliśmy się także na integracji z Grupą Amica spółek angielskiej i francuskiej. Jestem przekonany, że już w najbliższym czasie będziemy obserwowali ich szybki rozwój i wzrost zysków. Amica przygotowuje się także do dalszych akwizycji; będziemy o nich informować, gdy będą zrealizowane. W roku 2018 udało się nam także zatrzymać wzrost kosztów produkcji zarówno w zakresie materiałów i komponentów, jak i kosztów pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czynniki te są jednak bardzo wrażliwe i podlegają wahaniom. Dlatego jesteśmy zdeterminowani w działaniach mających na celu zwiększanie efektywności produkcji poprzez digitalizację i lepszą organizację pracy. Opisane wyżej działania sprawiły, że osiągnięte wyniki finansowe możemy uznać za satysfakcjonujące. Kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży i zysków pozwala nam na dalsze inwestycje i umocnienie się na rynkach międzynarodowych" - napisał prezes Jacek Rutkowski w liście do akcjonariuszy.

"W ramach inicjatyw optymalizacyjnych niezwykle ważny jest automatyczny magazyn wysokiego składowania wraz z nowym centrum logistycznym przy fabryce kuchni we Wronkach, który przekroczył nasze oczekiwania co do generowanych oszczędności. Szczególnie cieszy nas odbudowa rentowności w IV kwartale. Pozwala ona z optymizmem patrzeć na obecny rok, w którym nadal widzimy jednak wiele wyzwań" - powiedział Kocikowski, cytowany w osobnym komunikacie.