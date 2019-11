Amica: Strategia uwzględnia przejęcia lub pozyskanie marek

"Liczba [potencjalnych] targetów się zmniejszyła i w Europie 'prawie już nic nie ma'. Jeżeli chodzi o marki, to może by coś jeszcze było" - powiedział prezes Jacek Rutkowski, podczas konferencji prasowej.

"Jak pokazało pozyskanie marki Fagor, był to proces długotrwały, natomiast naszym zdaniem, to jest coś, co jest możliwe w przyszłych latach. Nie tylko jak w roku 2015 czy 2017 zakup spółek dystrybucyjnych, ale właśnie - być może - współpraca polegająca na wynajmie licencji i znaków towarowych będzie tym, co nam pomoże w tych kolejnych czterech latach rozwoju" - dodał CFO Amiki.