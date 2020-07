Analizy.pl: Średnie mies. stopy zwrotu TFI w zakresie od -0,1% do +6,6% w VI

"W czerwcu wzrosty trwały nadal, choć coraz częściej mówiło się o potencjalnej korekcie. Banki centralne i rządy co prawda zapewniają, że wciąż mają narzędzia do wspierania rynków i gospodarek, ale skala wsparcia we wcześniejszych miesiącach była tak duża, że trudno będzie ją przebić. Dodatkowo, pojawiło się więcej niepokojących informacji z frontu pandemii - szybki wzrost zakażeń w Stanach Zjednoczonych, nowe przypadki koronawirusa w Chinach czy problemy z opanowaniem sytuacji w Brazylii. Pieniędzy na rynkach jest jednak na tyle dużo, że akcje kontynuowały wzrosty. Tym razem poszukiwano innych miejsc poza amerykańskimi spółkami technologicznymi, gdzie można zarobić. Bardzo dobre wyniki pokazały więc m.in. fundusze akcji rynków wschodzących" - czytamy w komunikacie.