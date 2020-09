Answear.com idzie śladem Allegro. Też chce na giełdę

Oczywiście w porównaniu do Allegro answear.com jest znacznie mniejszym graczem w Polsce, choć w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Ukraina.

Allegro wchodzi na giełdę. "Mamy bańkę elektroniczną"

- To naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem biznesu, dużą już obecną skalą działalności i jeszcze większym apetytem na przyszłość. Złożyliśmy Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych - mówi Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Wearco S.A.