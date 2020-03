Anwim: Ceny paliw na stacjach mogą spaść o 30-50 groszy/litr w ciągu 2-3 tygodni

"9 marca 2020 r. zostanie zapamiętany jako 'czarny poniedziałek' na światowych giełdach energii. Ceny ropy względem notowań z 6 marca spadły o ok 25%. Dziś - 10 marca - na londyńskiej giełdzie za baryłkę należy zapłacić ok. 37 USD za baryłkę, ale w poniedziałek rano przez moment ceny ropy osiągnęły poziom 31 USD. Tak duże spadki to efekt braku porozumienia co do ograniczenia podaży pomiędzy największymi producentami zrzeszonymi w OPEC i Rosją. Spotkanie OPEC+ miało miejsce 5-6 marca. Rosja nie zgodziła się na redukcję wydobycia. W odpowiedzi Arabia Saudyjska w weekend ogłosiła, że zwiększa swoją produkcję do maksymalnych poziomów i jednocześnie obniża ceny dla swoich klientów. Efekt był piorunujący" - powiedział Łapiński, cytowany w komunikacie.