Anwim liczy na większą obecność sieci Moya w dużych miastach

"Chcielibyśmy w większym stopniu niż do tej pory zaistnieć w większych miastach, jest to dla nas strategicznie istotne - pytanie tylko, co jesteśmy w stanie realnie uzyskać. Franczyz w dużych miastach pozyskać praktycznie nie sposób, bo zostały już tylko nieliczne lokalizacje, natomiast budowanie nowych stacji własnych w dużych miastach jest obarczone bardzo dużym ryzykiem co do tego, czy w ogóle uda się uzyskać stosowne pozwolenia. Włodarze miast nie są zbyt przychylnie nastawieni do budowy stacji paliw, szczególnie w centrach miast" - powiedział Grzywaczewski w rozmowie z ISBnews.