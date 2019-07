handel detaliczny 23 minuty temu

Anwim pozyskał 140 mln zł z BGK na rozwój sieci stacji paliw Moya

Anwim podpisał umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), co zapewni spółce środki na realizację planów rozwoju sieci stacji paliw pod marką Moya, podała spółka. Wysokość nowej linii kredytowej przeznaczonej na inwestycje na najbliższy rok to ok. 140 mln zł.