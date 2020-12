Apator ma umowę na 39,1 mln zł kredytu z PKO BP na budowę nowego zakładu

Wysokość kredytu to 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do 41 mln zł, tj. nie więcej niż 80% wydatków związanych z budową zakładu i nabyciem nieruchomości.

Kredyt zostanie udzielony w miesięcznych transzach, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym w umowie z generalnym wykonawcą, począwszy od 4 grudnia 2020 r. Okres spłaty kredytu przypada od 31 lipca 2022 r. do 4 grudnia 2030 r. w miesięcznych równych ratach kapitałowych po 0,4 mln zł oraz jednej racie wyrównującej do 3 grudnia 2030 r. Oprocentowanie do kwoty 39,1 mln zł będzie stałe w wysokości 1,3% p.a. powiększone o marżę banku, a powyżej kwoty 39,1 mln zł, a maksymalnie do 41 mln zł - oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku, podano także.