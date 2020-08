Apator miał 14,35 mln zł zysku netto, 33 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

Sprzedaż I półrocza 2020 r. była zdecydowanie wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. (+9%). Dobre wyniki to efekt m.in. wysokiego portfela zamówień wypracowanego jeszcze w 2019 r., szczególnie w segmentach EE i Gazu. Konsekwentnie wysoką dynamikę obrotów zanotował segment Gaz, którego przychody wzrosły w ujęciu r/r aż o 33%. Równocześnie, dzięki bardzo dobrym wynikom drugiego kwartału (głównie w kraju), wzrost przychodów ze sprzedaży odnotował segment Energii Elektrycznej (+10% r/r). Pomimo dodatkowych kosztów związanych z pandemią oraz mniej korzystnego miksu produktowego zysk brutto na sprzedaży grupy ukształtował się na poziomie 124,5 mln zł (tj. zbliżonym do I. półrocza 2019 r.), z kolei zysk ze sprzedaży wzrósł o ok. 4%, tj. o 1,5 mln zł r/r (głównie dzięki optymalizacji kosztów stałych). EBITDA pozostała na poziomie porównywalnym do I półrocza ubiegłego roku (66,2 mln zł). Jednocześnie grupa odnotowała w omawianym okresie dodatni wpływ różnic kursowych oraz korzystny wynik na

transakcjach walutowych w łącznej kwocie 4,8 mln zł (vs 2,2 mln zł w 1H 2019 r.). W efekcie zysk netto Grupy Apator w pierwszym półroczu 2020 r. ukształtował się na poziomie 32,4 mln zł, tj. o ponad 5% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża netto wyniosła 7% (porównywalna r/r), podano także.