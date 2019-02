Apator miał 16,88 mln zł zysku netto z dz. kont. w IV kw. 2018 r.

"W IV kw. 2018 r. Grupa Apator kontynuowała działania w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, kontroli kosztów oraz optymalizacji portfela produktowego pod kątem obniżania TKW. Był to okres intensyfikacji sprzedaży (szczególnie w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła). W konsekwencji przychody IV kw. osiągnęły rekordowy poziom 244,2 mln zł, a w ujęciu narastającym roczne przychody wyniosły 844,9 mln zł - głównie za sprawą wysokiej dynamiki obrotów w kraju (wzrost przychodów ogółem o 13,0% r/r). Także wyniki finansowe 12 miesięcy 2018 r - zarówno w ujęciu masy zysków, jak i wskaźników rentowności - były wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie 2017 r. W całym 2018 zysk ze sprzedaży Grupy Apator wzrósł o 29 mln zł do 101,2 mln zł, +40,3% r/r), wynik EBITDA o 32 mln zł do 135,9 mln zł, +30,8% r/r), a zysk netto o 27,4 mln zł (71,3 mln zł w 2018 r. +62,4% r/r)" - czytamy w komunikacie.