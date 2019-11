Apator obniżył prognozę zysku netto z 72-75 mln zł do 67 mln zł w 2019 roku

"Podsumowanie wstępnych wyników finansowych za br. wskazuje na to, że będą one zbliżone do osiągniętych w roku 2018, co oznacza jednocześnie, że będą one nieco poniżej naszych oczekiwań. Według naszych wstępnych ocen wpływ na to miała zarówno wymagająca sytuacja rynkowa, m.in. istotny wzrost kosztów płac, jak i czynniki po stronie popytowej, np. zmiany w harmonogramach realizacji planowanych kontraktów u naszych potencjalnych odbiorców. Osiągany poziom wyników finansowych niezmiennie pozwala Apatorowi na kontynuację wieloletniej polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami - w tym roku, biorąc pod uwagę przewidywane wyniki finansowe za rok 2019, postanowiliśmy przeznaczyć na zaliczkę na poczet wypłaty dywidendy 14,8 mln zł" - powiedział prezes Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.