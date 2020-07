Archicom prognozuje 170-190 mln zł EBIT w 2020 r., obniżył cel sprzedażowy

- sprzedaż lokali (rozumiana jako zawarcie umów rezerwacyjnych i deweloperskich): aktualizacja celu do przedziału 1 000 - 1 200 lokali

Archicom podał, że zweryfikowane cele sprzedaży uwzględniają wpływ obniżonego popytu na mieszkania w okresie 'lock down' oraz związane z nim przesunięcia wprowadzeń wybranych inwestycji do sprzedaży. Od drugiej połowy kwietnia spółka odnotowała dynamiczną odbudowę zainteresowania klientów ofertą rynku pierwotnego (sprzedaż w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec to odpowiednio 26, 72 i 122 lokale).