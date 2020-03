Arctic Paper chce zmniejszyć capex do ok. 60 mln zł w 2020 roku (aktual.)

"W 2020 roku przeznaczymy na inwestycje nie więcej niż 60 mln zł, to będzie raczej rok na konsolidację i spłatę zadłużenia" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

"Energia elektryczna stanowi dziś ok. 12-14% kosztów grupy, ale ten element będzie coraz bardziej istotny kosztowo, ze względu na unijne wymagania dotyczące emisji" - podkreślił prezes.

Według niego, w tym roku powinny zostać zamontowane panele o mocy 2-3 MW, kosztem ok. 4 mln zł, a w 2021 roku - o mocy kolejnych 6-7 MW, kosztem 12-13 mln zł.

"Docelowo panele słoneczne mają znaleźć się również na szwedzkich fabrykach grupy, choć w tym roku raczej będą to jedynie instalacje testowe" - zaznaczył Jarczyński.

"Ponadto w połowie roku planujemy w Kostrzynie inwestycję w linię technologiczną do nakładania barier ochronnych na papier, np. bariery tłuszczoodpornej, wodoodpornej czy temperaturoochronnej. To będzie koszt do kilku milionów złotych" - dodał.