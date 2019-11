Arctic Paper miał 26,3 mln zł zysku netto, 50,6 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Dodał, że EBITDA grupy Arctic Paper w III kw. wyniosła 71,5 mln zł (w porównaniu do 82 mln zł w III kw. 2018 r.).

Prezes zwrócił także uwagę, że segment papieru osiągnął przychody w wysokości 563,8 mln zł (w porównaniu do 591,8 mln zł w III kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 43,2 mln zł (w porównaniu do 27,5 zł w III kw. 2018 r.). Wprowadzone zmiany przyniosły poprawę efektywności i produkcji. W III kwartale osiągnęliśmy wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 96% (95% w III kw. 2018 r.), a produkcja papieru wyniosła 154 000 ton (161 000 ton w III kw. 2018 r.). Sprzedaż papieru w tym okresie osiągnęła poziom 156 000 ton (162 000 ton w III kw. 2018 r.).

"W III kwartale zaobserwowaliśmy zmianę warunków rynkowych, co ponownie pokazuje zalety łączenia segmentów celulozy i papieru. Wyraźnie widzimy, że nasze wysiłki zaczynają przynosić rezultaty. Będziemy kontynuować działania mające na celu poprawę marż" - podsumował prezes.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 158 mln zł w 2018 r.