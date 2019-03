Arctic Paper: Szukamy oszczędności i poprawy efektywności

"Obszar, w którym widzę największą możliwość ograniczenia kosztów i poprawy naszej pozycji konkurencyjnej, to logistyka" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Jak podkreślił, będzie to wyzwanie dla spółki nawet nie tyle na 2019 rok, co na najbliższe miesiące.

Prezes zapewnił, że celem nie jest zmiana strategii spółki, która przewiduje 10% marży EBIT do 2020 roku, a raczej przejście do fazy jej realizacji.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.