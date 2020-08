Arctic Paper: Wykorzystanie mocy produkc. w grupie sięgnie 75-80% w II półr.

"W drugim półroczu 2020 nie będzie to poziom wykorzystania mocy z I kwartału, ale powinien być istotnie lepszy w porównaniu do II kwartału" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

W I kwartale br. wykorzystanie mocy produkcyjnych w grupie było na rekordowym poziomie 97%, a w II kwartale spadło do 69%.

"Normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych to dla nas 90-92%, ale pamiętajmy, że po rozbudowie zdolności produkcyjne w Kostrzynie wzrosły z 280 do 315 tys. ton" - podkreślił prezes.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.