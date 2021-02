Arctic Paper wykupi wcześniej obligacje serii A o łącznej wartości 58,5 mln zł

Dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 22 lutego 2021 roku. Wcześniejszy wykup obligacji, zostanie przeprowadzony 1 marca 2021 r. Wykupione obligacje podlegają umorzeniu, podano także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.