Ardanowski: Na rozwoju rynku rolnego GPW skorzystają również sami rolnicy

"Giełda zbożowa tj. platforma spożywcza, to jest moje marzenie od wielu lat. Wielu o tym mówiło, również moich poprzedników, ministrów - nie udało się jakoś tego uruchomić. My jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że ta platforma zaczyna działać. Są kolejne transakcje, myślę, że w kolejnych tygodniach będą następne. Setki ton, tysiące ton - na początek pszenicy - w kolejnych miesiącach będą to następne grupy produktów sprzedawane" - powiedział Ardanowski w rozmowie z ISBnews.TV.