ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

Podkreślił, że to dobry moment na podjęcie decyzji o przygotowanie terenów dla inwestorów, którzy w obecnej sytuacji gospodarczej chcą przenosić produkcję z Azji do Europy.

W ramach porozumienia ARP i KOWR zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz prawnych, finansowych, ekonomicznych oraz technicznych. Ich celem jest wybranie optymalnej formy współpracy, która obejmuje opracowanie koncepcji parku przemysłowego, wycenę nieruchomości wnoszonych do projektu, opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia, oszacowanie kwoty koniecznych nakładów na dostosowanie nieruchomości do potrzeb potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie tzw. Testu Prywatnego Inwestora na potrzeby utworzenia spółki celowej dla realizacji przedsięwzięcia. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.