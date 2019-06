ARP, KGHM i WSSE Invest-Park podpisały deklarację ws. projektu Alians S35

"Stworzenie nowych szans rozwojowych i ograniczenie zagrożeń dla Dolnego Śląska wymaga m.in. kompleksowej rozbudowy infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej oraz lotniska we Wrocławiu. Kluczowe jest stworzenie alternatywy dla osiągającej maksimum przepustowości autostrady A4, a będzie nią m.in. budowa drogi S35" - czytamy w deklaracji, cytowanej w komunikacie.

Alians S35 to projekt zakładający stworzenie konurbacji - nowoczesnej aglomeracji między Wałbrzychem, Lubinem, a Wrocławiem, wokół drogi ekspresowej S35 (zbudowanej od nowa lub przebudowanej DK35). Celem jest spójny, zrównoważony rozwój urbanizacyjny infrastrukturalny całego obszaru w oparciu o potencjał Dolnego Śląska: położenie, strategicznych inwestorów, tradycje przemysłowe, ośrodki akademickie, środowisko naturalne i walory turystyczne, podano także.

"Podpisane dzisiaj porozumienie ma dla nas strategiczny charakter. To owoc podjętych w zeszłym roku rozmów na temat sposobów wsparcia rozwoju tej części Dolnego Śląska, która ze względu na położenie jest ważna dla wszystkich partnerów Alians S35, ale także dla polskiej gospodarki. Ten obszar potrzebuje systemowego wzmocnienia logistyki poprzez pełne wykorzystanie trasy ekspresowej S35, kolei i wrocławskiego lotniska. Skorzystają na tym inwestorzy parku przemysłowego w Kobierzycach, m.in. koreański LG Chem - producent baterii do samochodów elektrycznych. Mamy duże szanse, żeby stać się zagłębiem elektromobilności, ale nie da się tego osiągnąć bez strategicznych inwestycji i spójnego planu. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy zapewnić przedsiębiorcom i mieszkańcom jak najlepsze warunki do rozwoju i dlatego postanowiliśmy połączyć siły, tworząc Alians S35" - powiedział wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski, cytowany w komunikacie.