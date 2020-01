ARP: Mielecka SSE i TSSE pozyskały 53 inwestycje na ok. 1,7 mld zł w 2019 r.

Według ARP, na uwagę zasługują również inwestycje z branży motoryzacyjnej. Jednym z największych inwestorów w tym sektorze jest firma Varroc Lighting Systems (m.in. części samochodowe do systemów oświetlenia zewnętrznego, układy napędowe, elektronika), która planuje wydać prawie 230 mln zł w powiecie lubelskim. Również w tym regionie zainwestuje ponad 80,5 mln zł MW Lublin (producent felg stalowych do samochodów osobowych i dostawczych) oraz spółka AluTeam Polska - producent m.in. nadwozi do pojazdów silnikowych wyda ponad 57 mln zł.