ARP wydała 29 decyzji o wsparciu inwestorów od wejścia w życie nowej ustawy

Przedstawiciele ARP przypomnieli, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji weszła w życie we wrześniu 2018 r., a dzięki nowym regulacjom zgodnie z hasłem "cała Polska strefą ekonomiczną" firmy już nie muszą przenosić swojej działalności na tereny wyznaczone dla specjalnych stref ekonomicznych, żeby móc skorzystać ze wsparcia. Według danych ARP, najwięcej przedsiębiorcy zainwestują w województwach: podkarpackim - 17 firm i lubelskim - 10.

"W konsultacji z rynkiem doszliśmy do wniosku, że już mamy bardzo niską stopę bezrobocia i teraz celem jest pozyskanie dobrych miejsc pracy. Stąd pomysł, aby cała Polska stała się strefą ekonomiczną. Inwestor musi m.in. zadeklarować, że będzie wspierał badania i rozwój i będzie dbał o rozwoju pracowników, a także, żeby surowce do produkcji w większości pochodziły z naszego kraju. My chcemy, żeby polskie firmy, w tym małe firmy mogły również zainwestować" - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński podczas konferencji.