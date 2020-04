Arval z Grupy BNP Paribas bezpłatnie użycza 13 samochodów placówkom medycznym

"W dobie epidemii odpowiedzialnością i solidarnością musi wykazywać się całe społeczeństwo, również takie firmy jak nasza. Zapewniamy placówkom medycznym to, na czym znamy się najlepiej - mobilność. Niebawem planujemy przekazanie kolejnych samochodów. One także trafią do szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, które najbardziej odczuwają brak aut niezbędnych do transportu osób oraz najpotrzebniejszych artykułów medycznych" - powiedział dyrektor generalny Robert Antczak, cytowany w komunikacie.