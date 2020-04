Astarta miała 1,7 mln euro zysku netto, 14,8 mln euro zysku EBIT w 2019 r.

"W 2019 roku nasze przychody wyniosły 448 mln euro (+20% r/r), a EBITDA - 78 mln euro (+15% r/r). Dyscyplina kapitałowa połączona z koncentracją na produktywności i kosztach pozwoliły na redukcję zadłużenia netto do 276 mln euro (-15% r/r), obniżając wskaźnik długu netto do EBITDA do 3.5x z 4.8x w 2018 roku" - napisał Viktor Ivanchyk, założyciel i CEO Astarta Holding w liście do akcjonariuszy.