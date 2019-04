Astarta miała 21,1 mln euro straty netto, 13 mln euro zysku EBIT w 2018 r.

"W 2018 r. Astarta zebrała historycznie wysokie plony zbóż i roślin oleistych - 1,065 mln ton, co stanowi 35% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak ceny produktów zbożowych pozostają pod presją światowej nadprodukcji. W wyniku niekorzystnego otoczenia rynkowego przychody Astarty spadły o 19% do 372 mln euro, podczas gdy EBITDA spadła o 53% do 57 mln euro" - napisał Viktor Ivanchyk, założyciel i CEO Astarta Holding w liście do akcjonariuszy.