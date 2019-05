Atal miał 45,29 mln zł zysku netto, 59,35 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Wyniki za pierwszy kwartał 2019 roku potwierdzają, że spółka zwiększa marżowość projektów. Atal bardzo dobrze radzi sobie na obecnym, stabilnym rynku deweloperskim. Odnotowana do tej pory sprzedaż, jak i wydania są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami. Zakładamy dalszy konsekwentny rozwój w nadchodzących kwartałach - na co pozwala również sytuacja w branży, która jest korzystna dla dobrze wyspecjalizowanych spółek, takich jak Atal" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I kwartale 2019 roku spółka wydała 607 lokali. Najwięcej lokali przekazano we Wrocławiu i Warszawie. Najwięcej wydań było we Wrocławiu (218), następnie w Warszawie (191), Krakowie (104), Katowicach (73), Łodzi (12) i Trójmieście (9). Atal w pierwszym kwartale 2019 roku zakontraktował 717 lokali, czyli o 14 więcej niż przed rokiem, wzrost o 2% r/r. To drugi najwyższy kwartalny wynik sprzedaży w historii spółki. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Warszawie (182), Krakowie (124) oraz Katowicach (120). Spółka zakłada, że w 2019 roku kontraktacja wyniesie ok. 2,8 tys. lokali, przypomniano także.