Atal wprowadził do oferty 107 lokali w ramach Atal Bosmańska w Gdyni

Architekci położyli szczególny nacisk na funkcjonalność oraz wygodę. W ten sposób osiągnięto zróżnicowane wnętrza jedno i dwupoziomowe, o metrażu od 35,94 do 91,64 m2 oraz o układach od 2 do 6 pokoi. Ceny za m2 zaczynają się od 6,5 tys. brutto, podano.

"Atal w Trójmieście obecny jest od 2016 roku, to dla nas niezwykle perspektywiczny rynek, na którym planujemy dalszy rozwój oferty. Atal Bosmańska to nasz najnowszy projekt, jest on idealny dla osób, które chcą mieszkać w kameralnym otoczeniu, ale również w bliskim zasięgu miasta. Jest to doskonałe miejsce dla ludzi, którzy poszukują spokojnego i bezpiecznego mieszkania o wysokim standardzie. W trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców przestrzeń kompleksu podzielono na ogólnodostępną oraz prywatną. Od ulicy Bosmańskiej zaplanowano lokale handlowo-usługowe, natomiast wewnętrzny teren osiedla dostępny jest już wyłącznie dla mieszkańców" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.