Atal wprowadził do oferty 114 lokali w II etapie os. Nowe Miasto Jagodno

Atal wprowadził do sprzedaży 111 mieszkań i 3 lokale usługowe w II etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Jagodno, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kwartał 2022 roku.