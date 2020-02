budownictwo 48 minut temu

Atal wprowadził do oferty 226 lokali w ramach Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi

Atal wprowadził do oferty 214 mieszkań oraz 12 lokali usługowych w ramach czwartego i ostatniego etapu inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to II kwartał 2022 roku.