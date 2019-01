budownictwo 10 godzin temu

Atal wprowadził do sprzedaży 42 mieszkania w Bronowice Residence w Krakowie

Atal wprowadził do sprzedaży 42 mieszkania w VI etapie krakowskiej inwestycji Bronowice Residence, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to III kwartał 2020 r.