Atradius: Produkcja stali w Polsce spada, ale sytuacja sektora jest zadowalająca

"Według analityków Atradius, najpoważniejszym problemem, z jakim zmagają się europejskie firmy z sektora produkcji stali, jest gwałtowne zwiększenie importu z krajów spoza Unii Europejskiej, przekierowanego z USA po zmianie tamtejszych taryf importowych. Doprowadziło to do znacznego spadku cen wielu wyrobów stalowych. Zaproponowane przez Unię Europejską środki ochronne ograniczające import stali - cła w wysokości 25%, nakładane po wyczerpaniu kontyngentów są niewystarczające do ochrony europejskiego rynku. Dodatkowo w Polsce, jak w całej Unii, branża mierzy się ze wzrostem cen energii elektrycznej, rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2, ceną rudy żelaza (wzrost związany ze wstrzymaniem wydobycia w Brazylii po katastrofie w jednej z kopalń). Należy wspomnieć, że z uwagi na większy niż w krajach sąsiadujących udział węgla (większe koszty CO2) w produkcji energii w Polsce wzrost kosztów energii elektrycznej jest bardziej odczuwalny u nas niż w krajach sąsiadujących" - czytamy w komunikacie.