Auchan Retail Polska we współpracy ze stacjami bp uruchomi sieć Easy Auchan

"Współpraca z bp to istotny moment rozwoju naszej sieci. Segment convenience to perspektywiczny kanał sprzedaży, w którym chcemy być obecni z naszą kompleksową ofertą. Auchan jest graczem wielokanałowym - funkcjonujemy jako hiper- i supermarkety, w formacie Moje Auchan - sklepów lokalnych-osiedlowych oraz Auchan Direct w kanale e-commerce. Równocześnie silny nacisk kładziemy na działania omnichannel - łączenie różnych kanałów zakupowych i doświadczeń klientów. Na bieżąco śledzimy trendy, skupiamy się na zmianach postaw konsumenckich. Podjęta z bp współpraca pozwala na dostosowanie naszych formatów sprzedaży tak, by skutecznie i z wyprzedzeniem reagować na potrzeby klientów" - powiedział dyrektor generalny Auchan w Polsce Gerard Gallet, cytowany w komunikacie.