Auto Partner: Udział eksportu może wzrosnąć do około 50% w ciągu 2-3 lat

"Oczywiście, pandemia nie dotyka nas tak mocno, jak wielu innych branż, bo wszyscy musimy się przemieszczać (kiedy to możliwe, rezygnując z komunikacji miejskiej) i korzystać z warsztatów samochodowych. Jesteśmy dobrej myśli co do ostatniego kwartału roku, w przypadku realizacji scenariusza zamknięcia gospodarki jesteśmy dzisiaj do tego lepiej przygotowani, bogatsi o doświadczenia wiosenne, wówczas było to ogromne zaskoczenie. Jednocześnie, z powodu pandemii nie ma aż tak dużej presji kosztowej" - dodał.