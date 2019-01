Aviva: Ponad 80% osób wyjeżdzających zimą za granicę posiada polisę turystyczną 

"Ustalenie zakresu i wysokości sum ubezpieczenia jest mocno powiązane z celem i charakterem naszego wyjazdu. Nie ma jednej podstawowej zasady co do wyboru zakresu ochrony - jest to kwestia indywidualna, uzależniona od potrzeb w danym momencie. Można jednak wyodrębnić pewne podstawy zakresu ubezpieczenia, które ochronią nas w trudnych sytuacjach. Dla przykładu rodzina z 2 dzieci w wieku szkolnym wyjeżdżająca w Alpy na narty powinna zadbać, aby zakres wykupionej przez nich polisy turystycznej zawierał: ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą wraz z assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym. Dodatkowo zakres ochrony należy rozszerzyć o uprawianie sportów zimowych. W ofertach ubezpieczycieli dostępne są też inne dodatki, jak np. ubezpieczenie sprzętu sportowego, bagażu, opóźnienie lotu, ale ich wybór powinien wynikać z potrzeby klienta" - powiedziała dyrektor działu rozwoju produktów i underwritingu indywidualnego w Avivie Małgorzata Skibińska, cytowana w komunikacie.