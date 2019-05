B. Handlowy oczekuje poprawy dynamiki wolumenu kredytów detalicznych od III kw.

"W bankowości instytucjonalnej mamy wzrosty zarówno kredytów, jak i depozytów istotnie powyżej sektora. To co warto podkreślić, wzrosty są we wszystkich segmentach - czyli małe i średnie [firmy] rosnące 6% r/r, klienci korporacyjni rosnący 9% i klienci globalni 27%. Cieszy też wzrost depozytów r/r" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.