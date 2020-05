B. Handlowy podejmie dyskusję z KNF, by decyzje ws. dywidendy zapadły jesienią

"Nasza silna baza kapitałowa pozwoliła nam założyć na początku roku, że wypłacimy dywidendę. Jako bank, który płacił przez 15 lat dywidendę chcielibyśmy, by tematu dywidendy nie przesądzać w tym roku całkowicie i odłożyć decyzję w tej sprawie na początek października. Chcielibyśmy do tego regulatora przekonywać" - powiedział Sikora podczas telekonferencji.

"My uważamy, że jesteśmy bezpiecznym bankiem o silnej bazie kapitałowej, który stać na wypłatę dywidendy" - powiedział prezes.

Sikora powiedział, że rozumie regulatorów - zarówno europejskich, jak i amerykańskich - którzy zalecili pozostawienie kapitałów w bankach w związku z pandemią. Jak podkreślił, Europejski Bank Centralny (ECB) zezwolił jednak bankom na odłożenie decyzji w sprawie podziału zysku za 2019 rok, do października br. i chciałby, aby polski regulator - który jest bardziej konserwatywny - również umożliwił dialog na temat dywidendy za ub. rok.

"Mówimy, że EBC odłożył decyzję w sprawie dywidendy za 2019. Chcielibyśmy przekonać polski nadzór, by umożliwił dyskusję na temat jesienią tego roku" - powiedział prezes.

Wskazał, że rekomendacja władz banku na walne w czerwcu jest zgodna z rekomendacją KNF, dotyczącą niewypłacania dywidendy przez banki w związku z pandemią, pomimo, że formalnie Bank Handlowy spełnia wymogi do wypłaty dywidendy.

"Będziemy rekomendować pozostawienie zysku w formie niepodzielonej. To nie przesądzą możliwości dyskusji jesienią"- zaznaczył.

Bank Handlowy otrzymał 10 marca od Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym KNF poinformowała, że na koniec 2019 r. bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.