Bank Handlowy miał 133,13 mln zł zysku netto, 51,48 mld zł aktywów w II kw. 2019

"W okresie kwiecień-czerwiec, bank odnotował dynamikę przychodów z bankowości detalicznej na poziomie 9% r/r. Wzrost transakcyjności na kartach kredytowych o 4% r./r. to efekt wdrażania kontekstowych ofert dla klientów i oparcia procesu sprzedaży o kanały cyfrowe. W sierpniu, jako pierwszy w Polsce, Citi Handlowy wdrożył biometrię w procesie aplikowania o kredyt niezabezpieczony, zapewniając klientom unikalny i wygodny dostęp do swoich usług" - napisano także w materiale.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności kredytowe brutto od klientów wyniosły 22,9 mld zł, co stanowiło wzrost o 1,3% w stosunku do 31 grudnia 2018 roku.

"Na dzień 30 czerwca 2019 roku odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej portfela wynosiły 792,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 126,3 mln zł (tj. o 18,9%) w porównaniu do końca grudnia 2018 roku. Wzrost odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej w stosunku do końca 2018 roku miał miejsce głównie w grupie należności z rozpoznaną utratą wartości i wynika z trudności finansowych pojedynczych klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw" - napisano w raporcie.