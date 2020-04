Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

- zabezpieczenia do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł);

- wydłużenie okresu gwarancji do z 27 do 39 miesięcy

"Wraz z wprowadzonym w ostatnim czasie cyfrowym obiegiem dokumentów przedstawiliśmy przedsiębiorcom w tych wymagających okolicznościach komplementarny zestaw rozwiązań produktowo-procesowych. Dążymy też do tego, by mieli możliwie szeroki dostęp do kanałów cyfrowych, by do minimum ograniczać kontakt z pracownikami banku, nawet przy najtrudniejszych transakcjach, wykorzystując m.in. podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu" - podsumowała Kucharska.