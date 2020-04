Bank Millennium oczekuje, że zysk netto za I kw. 2020 r. będzie niższy r/r

Bank podał, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz decyzja o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej z 30 kwietnia, będą łącznie mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy na poziomie ok. 160 mln zł do 190 mln zł do końca roku 2020.