Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

"(...) cała działalność maklerska Centralnego Domu Maklerskiego w najbliższych dwóch miesiącach trafi do DM Pekao . Czerwiec jest też ostatnim miesiącem świadczenia usług w ramach obsługi rachunków maklerskich przez DI Xelion. Duża część klientów DI Xelion już dokonała transferu aktywów, a większość z nich wybrała Dom Maklerski Pekao. Kontynuowane są też prace pomiędzy DM Pekao i Pekao Investment Banking nad docelowym modelem współpracy w obszarze instytucjonalnej działalności maklerskiej, które zgodnie z założeniami bank chce sfinalizować jeszcze w br." - czytamy w komunikacie.

W efekcie integracji, dotychczasowi klienci tych trzech podmiotów korzystający z usług maklerskich przejdą pod opiekę Domu Maklerskiego Pekao. Struktury Centralnego Domu Maklerskiego Pekao wejdą w skład DM Pekao i banku. Oznacza to, że utrzymana zostanie obecna obsługa klientów, zarówno w zakresie miejsc obsługi (placówki), jak też kanałów zdalnych (internetowe systemy transakcyjne, infolinia), podano także.

"Tworzymy w ten sposób zintegrowane centrum kompetencji skoncentrowane na zarządzaniu usługami i produktami maklerskimi. Skłoniły nas do tego ewoluujące zachowania klientów, którzy oczekują zapewnienia im dostępu do kompleksowych usług finansowych w jednym miejscu. Zyskamy w ten sposób możliwość jednolitego podejścia do klienta ze spójną ofertą obejmującą zarówno produkty i usługi maklerskie, jak i bankowe" - powiedział odpowiedzialny za pion zarządzania produktami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi członek zarządu Banku Pekao Grzegorz Olszewski, cytowany w komunikacie.