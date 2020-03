Bank Pekao wprowadza do oferty kredyt hipoteczny w PLN ze stałą stopą procentową

Dzięki stałemu oprocentowaniu kredytu wysokość raty pozostaje niezmienna, bez względu na zmianę wartości wskaźników referencyjnych w okresie obowiązywania stałej stopy. Rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród klientów, jak i polskich banków. Do tej pory można było z niego skorzystać jedynie w trzech instytucjach. Teraz do tego grona dołącza również Bank Pekao i proponuje swoim kredytobiorcom stałą stopę kredytu hipotecznego przez okres pierwszych 5 lat (60 rat kredytu), z możliwością przedłużenia na kolejny okres, wskazano.