Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

Bank Pekao wprowadził do oferty skierowanej do grupy małych i średnich firm Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza na gwarancje i akredytywy z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą - zabezpieczony gwarancją BGK de minimis, podał bank. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie na polskim rynku, realnie wspierające negocjacje z partnerami biznesowymi w obliczu COVID-19, podkreśliła instytucja.