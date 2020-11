Bank Pekao zrewidował prognozę PKB na 2020 rok do -3% z -2,4%

"Niestety w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu III kw. 2020 to już przeszłość, a dynamika rozwoju epidemii szybko zmienia krótko i średnioterminowe perspektywy gospodarcze. Gwałtowny wzrost liczby stwierdzonych zachorowań na COVID-19 zmusza władze do nakładania restrykcji epidemiologicznych oraz skłania konsumentów do samoizolacji, co niekorzystnie wpłynie na koniunkturę w IV kw. 2020, chociaż w mniejszej skali niż miało to miejsce wiosną. Spodziewamy się, że w IV kw. 2020 PKB obniży się o ok. 4% r/r, a w całym 2020 r. odnotujemy spadek PKB rzędu ok. 3%. Obawy o kolejne fale pandemii to niepewność oraz prawdopodobnie dłuższy niż wiosną okres utrzymywania dystansu i reżimu epidemiologicznego. Oznacza to, że tempo ożywienia gospodarczego w 2021 r. będzie wolniejsze niż wcześniej zakładaliśmy. Obecnie prognozujemy wzrost gospodarczy w roku przyszłym na ok. 4%" - czytamy w raporcie "Makrokompas 2020.11: Pierwsze uderzenie drugiej fali".