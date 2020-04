finanse 56 minut temu

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w oferowanych kredytach z gwarancją de minimis, należą do nich zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji dla kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy oraz zniesienie stawki opłaty prowizyjnej z 0,5% do 0% w okresie do 31 grudnia 2020 r., podał bank. Wprowadzenie nowej oferty ma w opinii zarządu banku ułatwić uzyskanie finansowania w czasach pandemii szczególnie firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.